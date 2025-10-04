Potpuni debakl rubljova! Favoriti pobeđivali, ali ne i Rus

Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo mastersa u Šangaju, pošto je u drugom kolu pobedio 76. igrača sveta Francuza Valantena Rojea posle dva seta, 6:4, 6:4.

Meč je trajao sat i 39 minuta. Zverev je dva puta uzeo servis francuskom teniseru, dok Roje nije osvojio nijedan brejk. Zverev će u trećem kolu igrati protiv 54. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša, koji je u drugom kolu pobedio 34. igrača sveta Amerikanca Aleksa Mikelsena posle dva seta, 6:3, 6:4. Sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio 45. igrača sveta Argentinca Kamila Uga Karabeljija posle