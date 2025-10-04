Đoković ovo mora da iskoristi: Seča favorita u Šangaju, ovako izgleda Novakov put do titule

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Bijeljić
Đoković ovo mora da iskoristi: Seča favorita u Šangaju, ovako izgleda Novakov put do titule

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković nastavlja pohod na Mastersu u Šangaju protiv Nemca Janika Hanfmana, a meč je na programu u nedelju od 12.30.

Ukoliko srpski as uspe da preskoči prepreku u 3. kolu, u osmini finala će igrati protiv boljeg iz duela Đaumea Munara i Jošihita Nišioke. Šta dalje? Za razliku od grend slemova, Novak u Kini neće morati da pobedi dvojicu trenutno najboljih tenisera na Turu, Karlosa Alkaraza i Janika Sinera, pošto se Španac povukao sa turnira. Ipak, ako želi do petog trofeja u Šangaju moraće da se revanšira Sineru za poraz u prošlogodišnjem finalu. Naravno, ukoliko ne bude nekih
