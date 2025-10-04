Četvrti dan protesta u Italiji nakon što je Izrael zaustavio flotilu: Demonstranti uzvikivali "Oslobodite Palestinu"

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Četvrti dan protesta u Italiji nakon što je Izrael zaustavio flotilu: Demonstranti uzvikivali "Oslobodite Palestinu"

Veliki broj ljudi okupio se danas na protestu u centru Rima, četvrtog dana zaredom, nakon što su izraelske vlasti u sredu presrele međunarodnu flotilu koja je pokušala da dostavi humanitarnu pomoć Gazi i privele aktiviste.

Demonstranti su sa transparentima i palestinskim zastavama, pored ostalog, uzvikivali “Oslobodite Palestinu!”, a prošli su pored rimskog Koloseuma, preneo je Rojters. Organizatori se nadaju da će današnji protestni marš privući najmanje milion ljudi. Jedan od učesnika protestnog marša, 65-godišnji muzičar iz Rima Frančesko Galtijeri, poručio je da, ako se svi ne mobilišu, ništa se neće promeniti. Otkako je u sredu uveče Izrael blokirao flotilu Global Sumud, širom
