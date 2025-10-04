U Tursku stiglo 137 aktivista koje je Izrael zarobio pa proterao: Ognjen Marković nije među njima

Nova pre 3 sata  |  Autor: Fonet
U Tursku stiglo 137 aktivista koje je Izrael zarobio pa proterao: Ognjen Marković nije među njima

Tursko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da je 137 aktivista, pritvorenih u Izraelu zbog učešća u humanitarnoj flotili koja je pokušavala da dostavi pomoć Gazi, prebačeno avionom u Istanbul, javila je agencija Rojters.

Među aktivistima iz Sjedinjenih Država, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Alžira, Maroka, Italije, Kuvajta, Libije, Malezije, Mauritanije, Švajcarske, Tunisa, Jordana je i 36 turskih državljana, naveli su izvori iz Ministarstva. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani rekao je da je na brodu bilo 26 Italijana, dok je još 15 i dalje zadržano u Izraelu i biće proterano sledeće nedelje – zajedno sa aktivistima iz drugih zemalja.
