Vraćaju se kući Italijani i Turci koje je Izrael priveo na brodićima flotile za Gazu

Grupe od 26 Italijana i 36 Turaka danas će otputovati iz Izraela pošto su izraelske snage presrele međunarodnu flotilu pomoći za Gazu.

Italijanske vlasti su saopštile da će prva grupa 26 italijanskih državljana koji su bili na jedrilicama i brodićima flotile "Global Sumud", uskoro napustiti Izrael čarter letom. Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani je društvenoj mreži Iks (X) napisao da će Italijani biti prvo prevezeni u Istanbul. "Ostalih 15 Italijana nije potpisalo obrazac za dobrovoljno puštanje na slobodu i moraće da sačekaju sudsko proterivanje sledeće nedelje", dodao je Tajani.