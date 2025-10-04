Pregovori Izraela i Hamasa počinju u nedelju: Sastanak u Egiptu, glavne teme oslobađanje talaca i status palestinskih teritorija

Kurir pre 32 minuta  |  Telegraf/Kanal 12
Pregovori Izraela i Hamasa počinju u nedelju: Sastanak u Egiptu, glavne teme oslobađanje talaca i status palestinskih…

Prva runda pregovora između Izraela i Hamasa verovatno će početi sutra (nedelja) u Egiptu, objavio je Kanal 12.

Navedeno je da će najverovatnije mesto održavanja sastanka biti letovalište Šarm el Šeik na Crvenom moru. Očekuje se da će američki izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof u narednim danima otputovati u taj region, dok se Izrael i Hamas pripremaju za posredničke pregovore o sprovođenju mirovnog plana predsednika Sjedinjenih Američkih DržavaDonalda Trampa, objavio je danas izraelski javni servis Kan. Prema izveštaju, planirano je da se prva runda pregovora održi u
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Mediji: Hamas nije postigao konsenzus oko razoružanja svojih pripadnika

Mediji: Hamas nije postigao konsenzus oko razoružanja svojih pripadnika

NIN pre 1 sat
Ništa od mira u Gazi Političko i vojno krilo Hamasa nisu se dogovorili o razoružanju

Ništa od mira u Gazi Političko i vojno krilo Hamasa nisu se dogovorili o razoružanju

Dnevnik pre 1 sat
Hamas nije postigao konsenzus oko razoružanja za mir u Gazi

Hamas nije postigao konsenzus oko razoružanja za mir u Gazi

Politika pre 1 sat
Oslobađanje izraelskih talaca: Evo kada bi Hamas mogao da pusti zatvorenike, među njima i državljanin Srbije!

Oslobađanje izraelskih talaca: Evo kada bi Hamas mogao da pusti zatvorenike, među njima i državljanin Srbije!

Kurir pre 2 sata
Izraelski zvaničnik: Taoci bi mogli biti oslobođeni u roku od nekoliko dana

Izraelski zvaničnik: Taoci bi mogli biti oslobođeni u roku od nekoliko dana

Sputnik pre 3 sata
Izraelski zvaničnik: Taoci bi mogli biti oslobođeni u roku od nekoliko dana

Izraelski zvaničnik: Taoci bi mogli biti oslobođeni u roku od nekoliko dana

Vesti online pre 3 sata
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izraelski zvaničnik: Taoci bi mogli biti oslobođeni u roku od nekoliko dana

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Izraelski zvaničnik: Taoci bi mogli biti oslobođeni u roku od nekoliko dana

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelBliski IstokHamasEgipatŠarm El ŠeikŠeikPregovoriGaza

Svet, najnovije vesti »

U Tursku sletelo 137 aktivista koje je Izrael deportovao, nema informacija šta je sa ostalima

U Tursku sletelo 137 aktivista koje je Izrael deportovao, nema informacija šta je sa ostalima

Danas pre 22 minuta
Pobedili populisti Andreja Babiša, ali najveće iznenađenje je nešto drugo: Ovo su rezultati izbora u Češkoj

Pobedili populisti Andreja Babiša, ali najveće iznenađenje je nešto drugo: Ovo su rezultati izbora u Češkoj

Danas pre 2 minuta
"Hamas mora brzo da deluje,: Inače..." Oglasio se Tramp i zapretio da neće tolerisati kašnjenje odgovora

"Hamas mora brzo da deluje,: Inače..." Oglasio se Tramp i zapretio da neće tolerisati kašnjenje odgovora

Blic pre 31 minuta
Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Tramp šokirao Srbiju diplomatskim potezom: Svi smo mislili da je ovo već gotova stvar!

Blic pre 12 minuta
Japan pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni

Japan pogodio zemljotres jačine 6,0 stepeni

RTV pre 7 minuta