Pregovori Izraela i Hamasa počinju u nedelju: Sastanak u Egiptu, glavne teme oslobađanje talaca i status palestinskih teritorija

Prva runda pregovora između Izraela i Hamasa verovatno će početi sutra (nedelja) u Egiptu, objavio je Kanal 12.

Navedeno je da će najverovatnije mesto održavanja sastanka biti letovalište Šarm el Šeik na Crvenom moru. Očekuje se da će američki izaslanik za Bliski istok Stiv Vitkof u narednim danima otputovati u taj region, dok se Izrael i Hamas pripremaju za posredničke pregovore o sprovođenju mirovnog plana predsednika Sjedinjenih Američkih DržavaDonalda Trampa, objavio je danas izraelski javni servis Kan. Prema izveštaju, planirano je da se prva runda pregovora održi u