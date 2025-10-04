Termin nije mogao da bude bolji za sve u Srbiji: Evo kada Novak Đoković igra sledeći meč

Kurir pre 13 minuta
Termin nije mogao da bude bolji za sve u Srbiji: Evo kada Novak Đoković igra sledeći meč

Nakon što je u prvom kolu bio slobodan, a u drugom u dva seta pobedio Marina Čilića, Novak Đoković će u trećoj rundi igrati protiv Nemca Janika Hanfmana.

Hanfman je do trećeg kola stigao kao kvalifikant, a obezbedio je skok na ATP listi od minimum 17 mesta odnosno sa 150. pozicije na 133. Protiv Đokovića će igrati tek drugi put u karijeri, a njihov meč je zakazan za termin koji će se svideti ljudima u Srbiji. Đoković i Hanfman će igrati u nedelju, a njihov meč bi trebalo da počne oko 12.30 časova po vremenu u Srbiji. Njihov meč je treći po redu, pošto će pre njih igrati Ugo Umber - Holger Rune i Tejlor Fric - Đovani
