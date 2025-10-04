Poznato ko će raditi studiju procene uticaja EXPO 2027 na ekonomiju, ekologiju i društvo: Dodeljena dva ugovora

N1 Info pre 32 minuta  |  D. K.
Poznato ko će raditi studiju procene uticaja EXPO 2027 na ekonomiju, ekologiju i društvo: Dodeljena dva ugovora

Preduzeće EXPO 2027 dodelilo je dva ugovora - jedan za izradu Studije ekonomske, društvene i ekološke procene uticaja EXPO 2027, a drugi za strateški razvoj plana nasleđa lokacije EXPO 2027 Beograd i desetogodišnji operativni poslovni plan uključujući i transformaciju Beogradskog sajma.

Studiju o proceni uticaja specijalizovane izložbe EXPO 2027 na ekonomske, društvene i ekološke aspekte radiće firma Louis Berger d.o.o. Beograd u vlasništvu Marka Andrijaševića za šta je dodeljen ugovor vredan 68,9 miliona dinara sa PDV, objavljeno je na Portalu javnih nabavki. Dodeljen je još jedan ugovor, u okviru iste nabavke, a odnosi se na strateški razvoj plana nasleđa lokacije EXPO 2027 Beograd i desetogodišnji operativni poslovni plan uključujući i
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Poznato ko će raditi studiju procene uticaja EXPO 2027 na ekonomiju, ekologiju i društvo: Dodeljena dva ugovora

Poznato ko će raditi studiju procene uticaja EXPO 2027 na ekonomiju, ekologiju i društvo: Dodeljena dva ugovora

Nova pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PDVBeogradski sajamEkologijaEXPOEXPO 2027

Ekonomija, najnovije vesti »

Ni nemačke penzije nisu kao nekada

Ni nemačke penzije nisu kao nekada

Kamatica pre 27 minuta
NIS zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

NIS zatražio novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD

RTV pre 28 minuta
NIS podneo dopunjeni novi zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

NIS podneo dopunjeni novi zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

RTS pre 3 minuta
Lučić: Sporazum sa EXIM bankom SAD do kraja novembra, 5G uvodimo u Srbiji u decembru

Lučić: Sporazum sa EXIM bankom SAD do kraja novembra, 5G uvodimo u Srbiji u decembru

RTV pre 22 minuta
NIS podneo novi, dopunjeni zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

NIS podneo novi, dopunjeni zahtev Vašingtonu za odlaganje sankcija

N1 Info pre 27 minuta