Poznato ko će raditi studiju procene uticaja EXPO 2027 na ekonomiju, ekologiju i društvo: Dodeljena dva ugovora

Preduzeće EXPO 2027 dodelilo je dva ugovora - jedan za izradu Studije ekonomske, društvene i ekološke procene uticaja EXPO 2027, a drugi za strateški razvoj plana nasleđa lokacije EXPO 2027 Beograd i desetogodišnji operativni poslovni plan uključujući i transformaciju Beogradskog sajma.

Studiju o proceni uticaja specijalizovane izložbe EXPO 2027 na ekonomske, društvene i ekološke aspekte radiće firma Louis Berger d.o.o. Beograd u vlasništvu Marka Andrijaševića za šta je dodeljen ugovor vredan 68,9 miliona dinara sa PDV, objavljeno je na Portalu javnih nabavki. Dodeljen je još jedan ugovor, u okviru iste nabavke, a odnosi se na strateški razvoj plana nasleđa lokacije EXPO 2027 Beograd i desetogodišnji operativni poslovni plan uključujući i