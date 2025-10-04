Đilas: Izbori „realnije“ na proleće, Srbiji ne treba pomoć spolja

Nedeljnik pre 39 minuta
Đilas: Izbori „realnije“ na proleće, Srbiji ne treba pomoć spolja

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas, govoreći o oređenim promenama unutar Evropske unije (EU) prema vlasti Srpske napredne stranke (SNS) i predsedniku Aleksandru Vučiću, da Srbiji ne treba pomoć spolja. „Mi ćemo se za našu slobodu izboriti sami i nikome ništa dugovati nećemo.

Od međunarodne zajednice tražimo da prestane da podržava Aleksandra Vučića“, rekao je Đilas u intervjuu za list Nova. „ne treba da pobedimo Sns kao stranku nego organizovanu kriminalnu grupu“ Đilas je dodao da SSP kao stranka koja se zalaže da Srbija bude deo EU, ima i pravo i obavezu da od te iste EU traži „da jasno kaže ono što svi vide“ – da je „režim u Srbiji potpuno kriminalizovan i odvaja Srbiju od Evrope kojoj mi, i kao zemlja i kao narod, pripadamo“. Upitan
Dragan ĐilasAleksandar VučićEvropska UnijaSSPSrpska napredna strankaSNSEUmeđunarodna zajednicaIzbori

