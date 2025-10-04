Hitna pomoć: Sedam saobraćajnih nezgoda u Beogradu sinoć, nema teže povređenih

U Beogradu je tokom prethodne noći zabeleženo sedam saobraćajnih nezgoda u kojima je lakše povređeno šestoro ljudi, izjavila je Violeta Nikolić iz Hitne pomoći za Radio-televiziju Srbije.

Svi povređeni su zbrinuti u drugim lekarskim ustanovama. Tokom noći nisu zabeleženi srčani napadi, a najviše su se javljali hipertenzičari i osobe sa plućnim oboljenjima, koji probleme zbog hladnoće mogu da očekuju i u toku današnjeg dana. Hitna pomoć je do jutra obavila 109 intervencija, od kojih je 28 na javnim mestima, kao i jedan dečiji poziv.