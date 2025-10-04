Izrael se priprema za oslobađanje talaca posle odgovora Hamasa

Novi magazin pre 8 minuta  |  Beta
Izrael se priprema za oslobađanje talaca posle odgovora Hamasa

Izraelske vlasti saopštile su rano jutros da se pripremaju za brzo oslobađanje talaca koje drži Hamas posle pozitivnog odgovora palestinskog islamističkog pokreta na mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za Pojas Gaze.

"Posle odgovora Hamasa, Izrael se priprema za hitnu primenu prve faze Trampovog plana za oslobađanje svih talaca", saopštila je kancelarija premijera Benjamina Netanjahua. Hamas je u petak saopštio da je prihvatio neke elemente plana američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rata u Pojasu Gaze, uključujući odustajanje od vlasti u Gazi i oslobađanje svih preostalih talaca. U Hamasovom napadu 7. oktobra 2023. godine na izraelsko tlo poginulo je 1.219 ljudi
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Netanjahu: “Hitna primena prve faze Trampovog plana – oslobađanje svih talaca”

Netanjahu: “Hitna primena prve faze Trampovog plana – oslobađanje svih talaca”

Serbian News Media pre 23 minuta
Izrael se priprema za oslobađanje talaca posle odgovora Hamasa

Izrael se priprema za oslobađanje talaca posle odgovora Hamasa

Beta pre 1 sat
Kabinet Netanjahua: Izrael spreman za prvu fazu Trampovog plana

Kabinet Netanjahua: Izrael spreman za prvu fazu Trampovog plana

RTV pre 58 minuta
Delimično prihvatanje: Hamas o Trampovom planu za Gazu

Delimično prihvatanje: Hamas o Trampovom planu za Gazu

Vreme pre 1 sat
Izrael se priprema za oslobađanje talaca posle odgovora Hamasa

Izrael se priprema za oslobađanje talaca posle odgovora Hamasa

N1 Info pre 1 sat
Izrael se priprema za oslobađanje talaca posle odgovora Hamasa

Izrael se priprema za oslobađanje talaca posle odgovora Hamasa

Radio sto plus pre 1 sat
Izrael spreman za prvu fazu Trampovog plana, vojna dejstva u Gazi svedena na minimum

Izrael spreman za prvu fazu Trampovog plana, vojna dejstva u Gazi svedena na minimum

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelHamasDonald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Profesor sa Prinstona: Tramp gubi svoj geoekonomski rat

Profesor sa Prinstona: Tramp gubi svoj geoekonomski rat

Danas pre 33 minuta
Reper Didi Kombs osuđen na 50 meseci zatvora zbog organizovanja prostitucije

Reper Didi Kombs osuđen na 50 meseci zatvora zbog organizovanja prostitucije

RTV pre 33 minuta
Peking odbacio navode nemačke presude desničarskom političaru za špijuniranje za Kinu

Peking odbacio navode nemačke presude desničarskom političaru za špijuniranje za Kinu

N1 Info pre 38 minuta
"Hamas je spreman za mir" Tramp pozvao Izrael da odmah prekine bombardovanje Gaze! Netanjahu naredio vojsci da smanji udare…

"Hamas je spreman za mir" Tramp pozvao Izrael da odmah prekine bombardovanje Gaze! Netanjahu naredio vojsci da smanji udare! (foto/video)

Kurir pre 3 minuta
Košarkaški trener među stradalima u nesreći na Jadranu, poginula i njegova supruga

Košarkaški trener među stradalima u nesreći na Jadranu, poginula i njegova supruga

Nova pre 18 minuta