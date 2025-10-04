Tramp poručio: Verujem da je Hamas spreman na trajni mir

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je večeras da na, osnovu saopštenja koje je objavio Hamas, veruje da je ta palestinska militantna grupa spremna na trajni mir.

Foto: Tanjug Tramp je napisao na svojoj društvenoj mreži Truth Social da Izrael mora odmah da prekine bombardovanje Gaze kako bi bilo moguće bezbedno i brzo izvlačenje preostalih talaca koje drži Hamas. -Trenutno je previše opasno to učiniti. Već razgovaramo o detaljima koje treba razraditi, naveo je Tramp. Tramp je rekao da to nije samo mir u Pojasu Gaze, već dugo traženi mir na Bliskom istoku. Hamas je saopštio danas da pristaje da oslobodi sve žive taoce, vrati