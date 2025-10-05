Bombu predao na uglu Kosovske i Nušićeve, pa otišao Filip doneo muškarcu "pentrit", a on razneo stan i poginuo

Postoje osnovi sumnje da je F. V. 30. septembra oko 15.15 časova neovlašćeno nabavio, a zatim nosio eksplozivnu materiju, eksploziv "Pentrit", koji ju je na uglu ulica Kosovske i Nušićeve predao zasad N. N. licu

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan F. V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. septembra neovlašćeno nabavio, a zatim nosio eksplozivnu materiju – eksploziv "Pentrit", koji je istog dana na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao za sada nepoznatom licu, koje ju je, usled nestručnog rukovanja, aktivirao u jednom stanu u Dečanskoj ulici 1. oktobra. Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnog dela, ali nije želeo da