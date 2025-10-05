Saslušan Filip V. Koji je doneo eksploziv u kosovsku ulicu: Evo šta je rekao tužiocima! Predložen pritvor zbog opasnosti od bekstva!

Kurir pre 3 sata
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Filip V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. septembra nevlašćeno nabavio, a zatim nosio eksplozivnu materiju - eksploziv " pentrit" - koji je istog dana na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao zasad neidentifikovanoj osobi. .

Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnog dela, ali nije želeo da odgovara na pitanja. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo "nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i
Danas pre 35 minuta
Alo pre 1 sat
Nova pre 2 sata
Serbian News Media pre 2 sata
RTV pre 3 sata
Blic pre 2 sata
Dnevnik pre 3 sata
Nova pre 20 minuta
Blic pre 5 minuta
Danas pre 35 minuta
Mondo pre 15 minuta
Kurir pre 40 minuta