Saslušan Filip V. Koji je doneo eksploziv u kosovsku ulicu: Evo šta je rekao tužiocima! Predložen pritvor zbog opasnosti od bekstva!

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Filip V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. septembra nevlašćeno nabavio, a zatim nosio eksplozivnu materiju - eksploziv " pentrit" - koji je istog dana na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao zasad neidentifikovanoj osobi. .

Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnog dela, ali nije želeo da odgovara na pitanja. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo "nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i