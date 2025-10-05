Saslušan muškarac zbog eksplozije u stanu Pred tužiocem je bio kratak, samo je jedno rekao

Dnevnik
U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je saslušan F. V. (26) zbog postojanja osnova sumnje da je 30. septembra neovlašćeno nabavio, a zatim nosio eksplozivnu materiju - eksploziv “Pentrit”, koji je istog dana na uglu ulica Kosovska i Nušićeva predao za sada nepoznatom licu, koje ju je, usled nestručnog rukovanja, aktivirao u jednom stanu u Dečanskoj ulici 1. oktobra.

Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnog dela, ali nije želeo da odgovara na pitanja. Nakon saslušanja, tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu. Kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo
