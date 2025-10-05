Dve sestre pronađene mrtve u snegu Velika tragedija u Crnoj Gori

Nezapamćena tragedija pogodila je bjelopoljsko selo Barice kada su u dvorištu kuće pronađena beživotna tela dve starije žene.

U pitanju žene starosti 85 i 86 godina koje su u selu živele same, a tela su pronađena na 20-ak metara od ulaznih vrata. - Kako smo čuli, nesrećne žene se nisu javljale porodici na telefon od juče poslepodne. Oni žive u Mojkovcu i odmah su jutros krenuli da ih obiđu, ali su ih zatekli mrtve. Tela su prema nezvaničnim informacijama zateknuta jedno pored drugog, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem. Služba zaštite i spašavanja iz Bijelog Polja juče je čitav dan