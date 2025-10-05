Dve sestre pronađene mrtve u snegu Velika tragedija u Crnoj Gori

Alo pre 42 minuta
Dve sestre pronađene mrtve u snegu Velika tragedija u Crnoj Gori

Nezapamćena tragedija pogodila je bjelopoljsko selo Barice kada su u dvorištu kuće pronađena beživotna tela dve starije žene.

U pitanju žene starosti 85 i 86 godina koje su u selu živele same, a tela su pronađena na 20-ak metara od ulaznih vrata. - Kako smo čuli, nesrećne žene se nisu javljale porodici na telefon od juče poslepodne. Oni žive u Mojkovcu i odmah su jutros krenuli da ih obiđu, ali su ih zatekli mrtve. Tela su prema nezvaničnim informacijama zateknuta jedno pored drugog, kaže za RINU izvor upoznat sa slučajem. Služba zaštite i spašavanja iz Bijelog Polja juče je čitav dan
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Kod Bijelog Polja pronađena tela dve žene u snegu

Kod Bijelog Polja pronađena tela dve žene u snegu

Radio 021 pre 28 minuta
Rođene sestre pronađene mrtve u snegu: Tuga kod Bijelog Polja: Porodica došla da ih poseti, pa zatekla prizor koji slama srca…

Rođene sestre pronađene mrtve u snegu: Tuga kod Bijelog Polja: Porodica došla da ih poseti, pa zatekla prizor koji slama srca

Blic pre 8 minuta
Vijesti: U Bijelom Polju pronađena tela dve žene u snegu

Vijesti: U Bijelom Polju pronađena tela dve žene u snegu

Novi magazin pre 37 minuta
Drama trajala 24 sata, sestre ležale mrtve u snegu jedna pored druge: Detalji tragedije u Baricama

Drama trajala 24 sata, sestre ležale mrtve u snegu jedna pored druge: Detalji tragedije u Baricama

Telegraf pre 37 minuta
U Bijelom Polju dve starije žene pronađene mrtve u snegu

U Bijelom Polju dve starije žene pronađene mrtve u snegu

Nova pre 58 minuta
Vijesti: U Bijelom Polju pronađena tela dve žene u snegu

Vijesti: U Bijelom Polju pronađena tela dve žene u snegu

N1 Info pre 1 sat
Nisu se javljale porodici na telefon od juče poslepodne: Ovo su detalji tragedije u selu kod Bijelog Polja - dve starije žene…

Nisu se javljale porodici na telefon od juče poslepodne: Ovo su detalji tragedije u selu kod Bijelog Polja - dve starije žene pronađene mrtve u snegu

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraBijelo PoljeSneg

Balkan, najnovije vesti »

Kod Bijelog Polja pronađena tela dve žene u snegu

Kod Bijelog Polja pronađena tela dve žene u snegu

Radio 021 pre 28 minuta
Rođene sestre pronađene mrtve u snegu: Tuga kod Bijelog Polja: Porodica došla da ih poseti, pa zatekla prizor koji slama srca…

Rođene sestre pronađene mrtve u snegu: Tuga kod Bijelog Polja: Porodica došla da ih poseti, pa zatekla prizor koji slama srca

Blic pre 8 minuta
Žena kilometrima vozila bez točka! Varnice letele na sve strane, prolazila krivine i duple pune: Još joj ostao otvoren gepek…

Žena kilometrima vozila bez točka! Varnice letele na sve strane, prolazila krivine i duple pune: Još joj ostao otvoren gepek! Pogledajte šta je ostalo do vozila

Kurir pre 3 minuta
Vijesti: U Bijelom Polju pronađena tela dve žene u snegu

Vijesti: U Bijelom Polju pronađena tela dve žene u snegu

Novi magazin pre 37 minuta
Zaključali malu decu da odu do prodavnice, izbio požar! Troje su sa posebnim potrebama, najmlađi (2) ostao unutra: "Srce mi se…

Zaključali malu decu da odu do prodavnice, izbio požar! Troje su sa posebnim potrebama, najmlađi (2) ostao unutra: "Srce mi se steglo"

Kurir pre 23 minuta