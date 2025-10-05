Tragedija u Bijelom Polju: Dve starije žene nađene mrtve u snegu kod kuće

U bjelopoljskom selu Barice Dvije u Crnoj Gori jutros su u snegu mrtve nađene dve starije ženske osobe.

A.Z. i J.Z. pronađene su dvadesetak metara od porodične kuće. Njih su zatekli članovi porodice, koji su danas išli da ih obiđu. “Zatečena su beživotna tela na udaljenosti oko 20 metara od kuće u kojoj su živele same. Od strane mrtvozornika izvršen je pregled tela i nisu nađene nikakve povrede niti tragovi nasilja”, saopšteno je podgoričkim medijima iz policije. Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio je da se tela pošalju na obdukciju.