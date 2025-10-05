Tragedija u Bijelom Polju: Dve starije žene nađene mrtve u snegu kod kuće

Serbian News Media pre 2 sata
Tragedija u Bijelom Polju: Dve starije žene nađene mrtve u snegu kod kuće

U bjelopoljskom selu Barice Dvije u Crnoj Gori jutros su u snegu mrtve nađene dve starije ženske osobe.

A.Z. i J.Z. pronađene su dvadesetak metara od porodične kuće. Njih su zatekli članovi porodice, koji su danas išli da ih obiđu. “Zatečena su beživotna tela na udaljenosti oko 20 metara od kuće u kojoj su živele same. Od strane mrtvozornika izvršen je pregled tela i nisu nađene nikakve povrede niti tragovi nasilja”, saopšteno je podgoričkim medijima iz policije. Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju naložio je da se tela pošalju na obdukciju.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Detalji stravične tragedije: Sestre pronađene mrtve u snegu pored kuće, porodica došla da ih obiđe, pa zatekla užas

Detalji stravične tragedije: Sestre pronađene mrtve u snegu pored kuće, porodica došla da ih obiđe, pa zatekla užas

Kurir pre 1 sat
Dve sestre pronađene mrtve u snegu u bijelom polju: Razlog je pretužan

Dve sestre pronađene mrtve u snegu u bijelom polju: Razlog je pretužan

Kurir pre 2 sata
Kod Bijelog Polja pronađena tela dve žene u snegu

Kod Bijelog Polja pronađena tela dve žene u snegu

Radio 021 pre 3 sata
Rođene sestre pronađene mrtve u snegu: Tuga kod Bijelog Polja: Porodica došla da ih poseti, pa zatekla prizor koji slama srca…

Rođene sestre pronađene mrtve u snegu: Tuga kod Bijelog Polja: Porodica došla da ih poseti, pa zatekla prizor koji slama srca

Blic pre 3 sata
Vijesti: U Bijelom Polju pronađena tela dve žene u snegu

Vijesti: U Bijelom Polju pronađena tela dve žene u snegu

Novi magazin pre 3 sata
Dve sestre pronađene mrtve u snegu Velika tragedija u Crnoj Gori

Dve sestre pronađene mrtve u snegu Velika tragedija u Crnoj Gori

Alo pre 3 sata
Drama trajala 24 sata, sestre ležale mrtve u snegu jedna pored druge: Detalji tragedije u Baricama

Drama trajala 24 sata, sestre ležale mrtve u snegu jedna pored druge: Detalji tragedije u Baricama

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraTužilaštvoSneg

Balkan, najnovije vesti »

Detalji stravične tragedije: Sestre pronađene mrtve u snegu pored kuće, porodica došla da ih obiđe, pa zatekla užas

Detalji stravične tragedije: Sestre pronađene mrtve u snegu pored kuće, porodica došla da ih obiđe, pa zatekla užas

Kurir pre 1 sat
Tragedija u Bijelom Polju: Dve starije žene nađene mrtve u snegu kod kuće

Tragedija u Bijelom Polju: Dve starije žene nađene mrtve u snegu kod kuće

Serbian News Media pre 2 sata
Žena kilometrima vozila bez gume! Varnice letele na sve strane, prolazila krivine i duple pune: Još joj ostao otvoren gepek…

Žena kilometrima vozila bez gume! Varnice letele na sve strane, prolazila krivine i duple pune: Još joj ostao otvoren gepek! Pogledajte šta je ostalo do vozila

Kurir pre 2 sata
Dve sestre pronađene mrtve u snegu u bijelom polju: Razlog je pretužan

Dve sestre pronađene mrtve u snegu u bijelom polju: Razlog je pretužan

Kurir pre 2 sata
Napad na Srbe u FBiH: U proteklih devet meseci više od 70 napada

Napad na Srbe u FBiH: U proteklih devet meseci više od 70 napada

Večernje novosti pre 2 sata