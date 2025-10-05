Na današnji dan 5. oktobar

B92 pre 2 sata
Na današnji dan 5. oktobar

Danas je nedelja, 5. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1511 - Papa Julije II osnovao je Svetu ligu Aragonije, Venecije i Papske države sa ciljem da odbrani jedinstvo crkve, ali i da istera Francuze iz Italije. 1713 - Rodjen je francuski filozof i pisac Deni Didro (Diderot), predstavnik slobodarskog duha revolucionarne buržoazije XVIII veka, jedan od najznačajnijih autora velike francuske "Enciklopedije" ("Razgovor Dalambera i Didroa", "Misli o tumačenju prirode", "Dalamberov san", "Žak fatalista", "Ramoov sinovac").
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Vremeplov: Dan kad je srušen Milošević

Vremeplov: Dan kad je srušen Milošević

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Italija5. oktobarFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Vremenska prognoza na nedelju, 5. oktobar: Danas naoblačenje sa kišom

Vremenska prognoza na nedelju, 5. oktobar: Danas naoblačenje sa kišom

Beta pre 2 sata
Da li je SNS pronašao svoj eldorado?

Da li je SNS pronašao svoj eldorado?

Radar pre 2 sata
Vremeplov: Dan kad je srušen Milošević

Vremeplov: Dan kad je srušen Milošević

RTV pre 2 sata
Nikolina Sinđelić: Bor neće biti ničija kolonija – ni kineska, ni partijska, ni lopovska

Nikolina Sinđelić: Bor neće biti ničija kolonija – ni kineska, ni partijska, ni lopovska

Danas pre 2 sata
Rhmz objavio najnoviju prognozu Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena!

Rhmz objavio najnoviju prognozu Ovi delovi Srbije će biti prvi na udaru nevremena!

Alo pre 1 sat