Na današnji dan 5. oktobar

Danas je nedelja, 5. oktobar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili ovaj datum.

1511 - Papa Julije II osnovao je Svetu ligu Aragonije, Venecije i Papske države sa ciljem da odbrani jedinstvo crkve, ali i da istera Francuze iz Italije. 1713 - Rodjen je francuski filozof i pisac Deni Didro (Diderot), predstavnik slobodarskog duha revolucionarne buržoazije XVIII veka, jedan od najznačajnijih autora velike francuske "Enciklopedije" ("Razgovor Dalambera i Didroa", "Misli o tumačenju prirode", "Dalamberov san", "Žak fatalista", "Ramoov sinovac").