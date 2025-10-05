Vremeplov: Dan kad je srušen Milošević

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Na današnji dan 2000. godine u Beogradu su se dogodile masovne demonstracije stotina hiljada demonstranata, od kojih su mnogi iz unutrašnjosti Srbije doputovali konvojima kamiona, autobusa i automobila, što je dovelo do promene režima.

Danas je nedelja, 5. oktobar, 278. dan 2025. Do kraja godine ima 87 dana. 1713 - Rođen je francuski filozof i pisac Deni Didro. Bio je veoma kritičan prema svakoj vrsti religioznosti. Nosilac je prosvetiteljske ideje u predrevolucionarnoj Francuskoj, inspirator i glavni urednik velike francuske "Enciklopedije", objavljene između 1751. i 1772. u 28 tomova. Dela: "Pismo o slepima na pouku onima koji vide", "Razgovor Dalambera i Didroa", "Misli o tumačenju prirode",
B92 pre 54 minuta
Vremeplov: Dan kad je srušen Milošević

