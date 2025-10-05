Prva izjava Marka Markesa posle nesreće: "Ne mogu da kažem da sam baš dobro..." VIDEO

B92 pre 8 minuta
Mark Markes dao je svoje prve izjave za DAZN odmah nakon što je izašao iz medicinskog centra, gde su mu urađene prve rendgenske snimke.

Prema rečima doktora Anhela Čartea, otkrivena je "mala fraktura na ramenu". Nakon sudara s Markom Becekijem, koji ga je udario u zadnji točak, Markes je u punoj brzini izleteo u šljunak, gde se nalazio i neravni deo staze. Tu je desno rame zadobilo udarac, kada je ustao, odmah je rotirao ruku da proveri stanje. "Ne mogu da kažem da sam baš dobro, ali u celoj toj nesreći, prošlo je jeftino. Na ključnoj kosti se vidi da su ligamenti verovatno pokidani, ali pravi
