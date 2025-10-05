Upozorenje Putina; Jedna stvar može uništiti odnose sa SAD

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da bi isporuka američkih raketa "tomahavk" Kijevu uništila pozitivne trendove koji su se pojavili u odnosima između Rusije i Sjedinjenih Država.

"Bilo je pitanja vezanih, recimo, za razgovor o problemima sa isporukama novih sistema naoružanja, uključujući sisteme dugog dometa i visoke preciznosti "tomahavka" i tako dalje. Već sam rekao da će to dovesti do uništenja naših odnosa, barem pozitivnih trendova koji se pojavljuju u tim odnosima", rekao je Putin u intervjuu novinaru televizije Rosija 1, Pavlu Zarubinu, prenosi RIA Novosti. Putin je ranije izjavio da bi ako Kijev upotrebi rakete " tomahavk" to