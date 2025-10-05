Jovanović Ćuta: Oni koji su 5. oktobra 2000. nosili transparente danas nose partijske ugovore

Beta pre 2 sata

Lider Ekološkog ustanka i poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta kazao je danas da ljudi koji su 5. oktobra 2000. godine nosili transparente, danas nose akt tašne sa tenderima i partijskim ugovorima.

Danas se navršava 25 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. godine okončana vladavina predsednika Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) Slobodana Miloševića.

"Lustracija, vraċanje opljačkane imovine, sudski procesi i zatvorske kazne za sve učesnike ovog nezapamćenog zločina nad sopstvenom narodom, jedini su izlaz iz ove agonije koja traje već četvrt veka", kazao je Jovanović u pisanoj izjavi.

Naveo je da oni koji su nekad rušili Miloševića, predsednika Socijalističke partije Srbije i sadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Ivicu Dačiċa, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja danas "zajedno ruše sve što je ostalo od pravne države".

(Beta, 05.10.2025)