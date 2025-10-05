Četvrt veka od poslednjeg srpskog ustanka: Zašto je problem da se sinergija studenata i opozicije ponovi?

N1 Info pre 3 sata  |  Miodrag Sovilj
Pre tačno 25 godina, 5. oktobra 2000. godine održane su demonstracije u Beogradu, kojima je okončana vladavina tadašnjeg predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, nakon što je pokušao da pokrade izbore.

Opozicija i studenti tada su bili u jednoj koloni, oslonjeni jedni na druge. Zašto danas ne mogu da se dogovore oko zajedničke strategije? Četvrt veka od poslednjeg srpskog ustanka. Stotine hiljada građana rekli su "ne" izbornoj krađi i uzeli stvari u svoje ruke. "Crni gusti dim već više od sat vremena se nadvija nad Beogradom. Pre toga, dim je bio druge boje, sive boje, suzavci su leteli na sve strane", izvestio je tada reporter Radija B92. U prvim naletima
