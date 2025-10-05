Jovanović Ćuta: Oni koji su 5. oktobra 2000. nosili transparente danas nose partijske ugovore

Lider Ekološkog ustanka i poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta kazao je danas da ljudi koji su 5. oktobra 2000. godine nosili transparente, danas nose akt tašne sa tenderima i partijskim ugovorima.

Danas se navršava 25 godina od velikih demonstracija u Beogradu, kojima je 5. oktobra 2000. godine okončana vladavina predsednika Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) Slobodana Miloševića. "Lustracija, vraċanje opljackane imovine, sudski procesi i zatvorske kazne za sve ucesnike ovog nezapamćenog zločina nad sopstvenom narodom, jedini su izlaz iz ove agonije koja traje vec cetvrt veka". kazao je Jovanović u pisanoj izjavi. Naveo je da oni koji su nekad rušili
