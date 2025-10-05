"Potpuno uništenje": Tramp još jednom zapretio Hamasu u slučaju da militantna grupa ne pristane na mirovni plan: "Bibi je za"

Blic pre 2 sata
"Potpuno uništenje": Tramp još jednom zapretio Hamasu u slučaju da militantna grupa ne pristane na mirovni plan: "Bibi je za"…

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se palestinska militantna grupa Hamas suočiti sa "potpunim uništenjem" ako bude odbila da preda vlast i kontrolu nad Gazom.

"Potpuno uništenje!", rekao je Tramp za CNN, odgovarajući na pitanje šta će se desiti sa planom Bele kuće o prekidu vatre od 20 tačaka ako Hamas bude insistirao da ostane na vlasti. Na pitanje da li izraelski premijer Benjamin Netanjahu podržava prekid bombardovanja Gaze i širu viziju SAD, Tramp je za CNN odgovorio: "Da, Bibi je za". Američki lider je dodao da će uskoro biti poznato da li je Hamas zaista posvećen miru. - Saznaćemo. Samo vreme će pokazati -
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp opsovao netanjahua dok su razgovarali o hamasu Iscurili šok detalji

Tramp opsovao netanjahua dok su razgovarali o hamasu Iscurili šok detalji

Alo pre 11 minuta
Žestoka pretnja Trampa: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem!

Žestoka pretnja Trampa: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem!

Kurir pre 56 minuta
Taoci izlaze iz "pakla"?

Taoci izlaze iz "pakla"?

B92 pre 57 minuta
Sar: Sporazum o taocima bi mogao da bude blizu

Sar: Sporazum o taocima bi mogao da bude blizu

Politika pre 46 minuta
Tramp: Hamas čeka „potpuno uništenje“ ako insistira da ostane na vlasti

Tramp: Hamas čeka „potpuno uništenje“ ako insistira da ostane na vlasti

Nedeljnik pre 1 sat
Trump: Odbije li predati vlast nad Gazom, Hamas će biti potpuno uništen

Trump: Odbije li predati vlast nad Gazom, Hamas će biti potpuno uništen

SEEbiz pre 1 sat
Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaHamasBela kućaCNNDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Poljski analitičar: U vlasti se još ne vide pukotine kakve su postojale pri kraju vladavine Miloševića

Poljski analitičar: U vlasti se još ne vide pukotine kakve su postojale pri kraju vladavine Miloševića

Danas pre 12 minuta
Britanska policija dobija veća ovlašćenja za kontrolu propalestinskih skupova

Britanska policija dobija veća ovlašćenja za kontrolu propalestinskih skupova

Danas pre 22 minuta
Ovo je deo Putinove strategije koji Evropu gura u katastrofalni sukob: „Prihvatamo li realnost da smo možda već u ratu?“

Ovo je deo Putinove strategije koji Evropu gura u katastrofalni sukob: „Prihvatamo li realnost da smo možda već u ratu?“

Danas pre 27 minuta
Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima: "Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke"

Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima: "Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke"

Blic pre 11 minuta
"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

"Operacija Midvej blic" i Čikago kao ratna zona – suzavac, gumeni meci i poneka pucnjava

RTS pre 6 minuta