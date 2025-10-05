Taoci izlaze iz "pakla"?

Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar pohvalio je "ogromnu misiju" američkog predsednika Donalda Trampa da obezbedi oslobađanje preostalih zarobljenika u Gazi i izrazio optimizam da bi sporazum o taocima mogao biti blizu.

"Želim da zahvalim predsedniku Donaldu Trampu na svim njegovim naporima u vezi sa ovom ogromnom misijom vraćanja naših talaca kući. Žudimo da ih vidimo kako se vraćaju kući – vrlo brzo", rekao je Gideon Sar na molitvenom skupu, prenosi CNN. On je dodao Izrael sada radi na sprovođenju prvog koraka plana prekida vatre Trampove administracije, koji se, kako je naveo, fokusira na oslobađanje izraelskih talaca. Zvaničnici ističu da bi postizanje ovog sporazuma