Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima: "Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je lideru stranke ANO Andreju Babišu pobedu na izborima u Češkoj, ističući da veruje u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke.

"Iskrene čestitke Andreju Babišu na pobedi na izborima. Uveren sam da će Vaš mandat doneti stabilnost, razvoj i novu energiju Republici Češkoj. Verujem u snagu prijateljstva i saradnje između Srbije i Češke, u duhu uzajamnog poštovanja i poverenja, a na dobrobit svih naših građana", napisao je Vučić na platformi "X". Lider političkog pokreta ANO Andrej Babiš proglasio je danas pobedu na parlamentarnim izborima u Češkoj. - Izuzetno sam zadovoljan i želim da zahvalim