Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima u Češkoj

Danas pre 3 sata  |  S. D.
Na redovnim parlamentarnim izborima u Češkoj ubedljivo je pobedila populistička stranka ANO, bivšeg premijera, milijardera Andreja Babiša.

Tim povodom oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je Babišu (71) uputio čestitke uz nadu da će doneti Češkoj „novu energiju“. Искрене честитке @AndrejBabis на победи на изборима. Уверен сам да ће Ваш мандат донети стабилност, развој и нову енергију Републици Чешкој. Верујем у снагу пријатељства и сарадње између и , у духу узајамног поштовања и поверења, а на добробит свих наших грађана. — Александар Вучић (@predsednikrs) October 4, 2025 „Iskrene
Telegraf pre 26 minuta
Blic pre 6 sati
Blic pre 6 minuta
Kurir pre 36 minuta
Blic pre 46 minuta
Kurir pre 41 minuta
Telegraf pre 26 minuta