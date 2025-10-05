Vučić čestitao Babišu pobedu na izborima u Češkoj

Na redovnim parlamentarnim izborima u Češkoj ubedljivo je pobedila populistička stranka ANO, bivšeg premijera, milijardera Andreja Babiša.

Tim povodom oglasio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je Babišu (71) uputio čestitke uz nadu da će doneti Češkoj „novu energiju“. Искрене честитке @AndrejBabis на победи на изборима. Уверен сам да ће Ваш мандат донети стабилност, развој и нову енергију Републици Чешкој. Верујем у снагу пријатељства и сарадње између и , у духу узајамног поштовања и поверења, а на добробит свих наших грађана. — Александар Вучић (@predsednikrs) October 4, 2025 „Iskrene