Proglašena izborna lista SNS u Negotinu

Danas
Opštinska izborna komisija Negotina proglasila je validom izbornu listu Srpske napredne stranke. za izbore 30. bovembra u ovoj opštini.

Lista će se zvati „Aleksandar Vučić – Najbolje za Negotin! Uz imena 45 kandidata za odbornike Skupštine opštine Negotin, podneto je 500 pravno valjanih pisanih izjava birača koji podržavaju tu listu, navodi se na sajtu Republičke izborne komisije Pored Srpske napredne stranke listu čine i Socijalistička partija Srbije, Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) i Srpska radikalna stranka. Poslednji redovni izbori u Negotinu održani
