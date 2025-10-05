Vučević: Zlo se nikada ne sme ponoviti

Danas pre 23 minuta  |  Fonet
Vučević: Zlo se nikada ne sme ponoviti

Jajinci nisu samo tiha dolina plača ispod Avale, već glasna opomena svima nama i celom čovečanstvu da se zlo nikada ne sme ponoviti, poručio je danas savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević povodom Dana sećanja na sve nevino stradale Srbe, Jevreje i Rome tokom Drugog svetskog rata.

Vučević je poručio da su Jajinci bili jedno od najstrašnijih stratišta u Evropi tokom Drugog svetskog rata, na kojem su „zverski ubijani Srbi, Jevreji i Romi, u kojima je više od 80.000 mučenika bacano u jame smrti“. „Dužni smo da čuvamo mir, da budemo jedinstveni i složni i da svakoj novoj generaciji prenosimo istinu o strašnim danima kroz koje je naš narod prošao. Neki bi i danas da ulažu u mržnju, nasilje i smrt. Nećemo im dozvoliti“, rekao je Vučević, bivši
