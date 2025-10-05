DžABA smo se radovali lepom vremenu Najnovija vremenska prognoza će vas razočarati

Dnevnik pre 2 sata
DžABA smo se radovali lepom vremenu Najnovija vremenska prognoza će vas razočarati

Sutra će u Srbiji biti pretežno oblačno i hladnije vreme, iznad većeg dela mestimično s kišom, na visokim planinama južne Srbije ujutro i pre podne sa slabim snegom, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na severu Srbije očekuje se uglavnom suvo vreme. Duvaće slab i umeren vetar, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura biće od 5 do 11 stepeni, a najviša od 10 do 16. U Beogradu se sutra očekuje pretežno oblačno vreme, povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 9 stepeni, a najviša oko 13. U utorak se očekuje pretežno oblačno vreme, u Vojvodini suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom.
