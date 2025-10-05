Jedan hrvatski planinar poginuo u lavini u Sloveniji, potraga za dvojicom nestalih nastavlja se sutra

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Jedan hrvatski planinar poginuo u lavini u Sloveniji, potraga za dvojicom nestalih nastavlja se sutra

Jedan od hrvatskih planinara za kojima se vodila potraga nakon snežne lavine na planini Tosc u Julijskim Alpima pronađen je bez znakova života, preneo je portal Index.hr.

Dvojica drugih planinara i dalje se vode kao nestali, ali potraga za njima je obustavljena zbog loših vremenskih uslova i biće nastavljena u sutra ujutro. Timovi Gorske spasilačke službe Slovenije (GRZS) iz Radovljice, Bohinja i Jesenica pokrenuli su ranije danas akciju potrage za troje hrvatskih planinara nestalih u lavini. "Uslovi su jako loši, helikopter u ovakvim vrlo nepovoljnim uslovima nije mogao da poleti. Spasioci, sa svom potrebnom opremom, prte pola
