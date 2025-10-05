Slovenački spasioci pronašli telo hrvatskog planinara stradalog u lavini

N1 Info pre 2 sata  |  Hina
Slovenački spasioci pronašli telo hrvatskog planinara stradalog u lavini

Telo jednog od troje hrvatskih planinara koji su stradali u lavini u slovenačkim Julijskim Alpima pronađeno je kasno popodne ispod vrha planine Tosc, visoke 2275 metara, potvrdio je za Hinu Boštjan Repinc iz Policijske uprave Kranj.

On je dodao da se potraga, zbog vremenskih uslova, obustavlja do sutra. „Mogu da potvrdim da su pripadnici Gorske službe spasavanja (GRZS) tokom pretrage terena pronašli telo jednog hrvatskog planinara“, rekao je Repinc. Dodao je: „Nažalost, vremenski uslovi su se dodatno pogoršali i potraga je obustavljena. Akcija se nastavlja sutra." Uprkos upozorenju na loše vremenske prilike, u nedelju ujutro troje planinara iz grupe od sedam osoba krenulo je ka vrhu Tosca, dok
