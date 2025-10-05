Trojica planinara iz Hrvatske nestala na planini u Sloveniji

Troje hrvatskih državljana nestalo je u lavini pod vrhom planine Tosc u Julijskim Alpama i u toku je akcija potrage Gorske spasilačke službe Slovenije, saopštila je Policijska uprava u Kranju.

Prema dostupnim informacijama, prema Toscu je krenula grupa od sedam osoba, od kojih su četiri ostala u Vodnikovom domu u Velom polju, a tri osobe krenule su dalje prema samom vrhu, usprkos lošim vremenskim uslovima. Tokom uspona ih je, navodno, iznenadila lavina, a akcija spasavanja je u toku. Helikopter Gorske spasilačke službe Slovenije zbog loših vremenskih uslova nije mogao da poleti, prenosi HRT. Klemen Belhar iz Gorske spasilačke službe Slovenije rekao je da