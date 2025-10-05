Tanjga oštrih reči prokomentarisao proslavu 80 godina postojanja Partizana: O fudbalu ovde nema šta da se priča

Kroz svašta su prošli fudbaleri Vojvodine na ovoj utakmici.

Skoro dva sata fudbala, bezbroj prekida, poraz minimalcem i na kraju crveni karton za trenera u finišu utakmice. Derbi sa Partizanom nije mogao gore da prođe po "lale", a pun besa nakon meča bio je šef struke Miroslav Tanjga koji je imao svašta da kaže u razgovoru sa TV Arena sport: "O fudbalu ovde nema šta da se priča. Dobio sam crveni karton - ne znam zbog čega. Video sam da je bio faul za nas, kao i svi ostali. Faul iz kog smo mogli da damo gol. On ne svira