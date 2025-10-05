Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Tramp: Hamas će se suočiti sa potpunim uništenjem ako insistira da ostane na vlasti
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će se palestinska militantna grupa Hamas suočiti sa "potpunim uništenjem" ako bude odbila da preda vlast i kontrolu nad Gazom. "Potpuno uništenje!", rekao je Tramp za CNN, odgovarajući na pitanje putem SMS poruke šta će se desiti sa planom Bele kuće o prekidu vatre od 20 tačaka ako Hamas bude insistirao da ostane na vlasti. Na pitanje da li izraelski premijer Benjamin Netanjahu podržava prekid bombardovanja Gaze
