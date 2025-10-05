Privremene izmene saobraćaja u Kragujevcu zbog polumaratona i Trke za srećnije detinjstvo

Glas Šumadije pre 1 sat  |  Petar Nikolić
Zbog održavanja 13. Kragujevačkog polumaratona i 40. Trke za srećnije detinsjtvo, danas od 10,30 do 14 časova na snazi će biti privremeni režim saobraćaja koji predviđa zatvaranje nekoliko ulica i izmenu trasa više linija javnog gradskog prevoza. Zatvaraju se sledeći potezi za saobraćaj: • Ulica 27. marta (celom dužinom) • Ulica Grada Sirena (od ulice Lepenički bulevar do ulice Save Kovačevića) • Ulica Nikole Pašića (od ulice 27.marta do ulice Dr Zorana Đinđića) •
Informacija koju danas morate da znate ako se krećete kroz Kragujevac

InfoKG pre 2 sata
InfoKG 7 dana: Prva gimnazija SUPERŠKOLA, nova direktorka IZJZ, 34 godine Radija 34, Manasija korača kroz 105, veštačka trava…

InfoKG pre 2 minuta
Prijem za učesnike 3. Međunarodnog Balkanskog festivala folklora „Balkan širi kolo kraj Timoka”

Glas Zaječara pre 2 minuta
Sajam mentalnog zdravlja u Nišu: U fokusu veštačka inteligencija, digitalni detoks i zdravizam

Gradski portal 018 pre 2 minuta
PRAJD STIGAO U ČAČAK I UŽICE – POLITIČARI ĆUTE, NAROD ZBUNJEN

Glas Zapadne Srbije pre 2 minuta
Dobar dan iz Kragujevca!

Glas Šumadije pre 57 minuta