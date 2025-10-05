Informacija koju danas morate da znate ako se krećete kroz Kragujevac

Zbog održavanja 13. Kragujevačkog polumaratona i 40. Trke za srećnije detinsjtvo, danas od 10,30 do 14 časova na snazi će biti privremeni režim saobraćaja koji predviđa zatvaranje nekoliko ulica i izmenu trasa više linija javnog gradskog prevoza. Zatvaraju se sledeći potezi za saobraćaj: • Ulica 27. marta (celom dužinom) • Ulica Grada Sirena (od ulice Lepenički bulevar do ulice Save Kovačevića) • Ulica Nikole Pašića (od ulice 27.marta do ulice Dr Zorana Đinđića) •