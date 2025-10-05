Ministarstvo poljoprivrede: Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Ministarstvo poljoprivrede: Nepravilnosti s označavanjem biljnih ulja

Poljoprivredne inspekcije resornog ministarstva obavile su, od 1. avgusta do 29. septembra, ukupno 382 nadzora u pekarama kako bi proverili da li se poštuje uredba o dodatnim zahtevima za stavljanje na tržište biljnih ulja i masti, nepravilnosti su utvrđene kod 70 privrednih subjekata, što čini 18,3 odsto kontrolisanih.

U saopštenju Ministarstva poljoprivrede navodi se da su se najčešći propusti odnosili na nepoštovanje obaveze jasnog označavanja proizvoda, ali da se broj pekara koje proizvode ne obeležavaju propisno smanjuje . "To se pre svega odnosi korišćenje proizvoda koje nisu i ne mogu imati u nazivu sir i slično i našli su se u prometu bez adekvatnog obeležavanja. Tokom nadzora doneto je 67 rešenja o otklanjanju nepravilnosti, izrečene su mere zabrane prometa kod 11
