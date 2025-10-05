Glišić: Opoziciji će pasti podrška na izborima u Negotinu i Mionici, a 1. novembra očekujem nasilje

NIN pre 2 sata  |  Beta
Glišić: Opoziciji će pasti podrška na izborima u Negotinu i Mionici, a 1. novembra očekujem nasilje

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić ocenio je danas da će 30. novembra na lokalnim izborima u Negotini i Mionici liste studenata i opozicije imati još manje podrške nego na prethodnim, a da će stranke opozicije morati da biraju da li će da nestanu ukoliko bezuslovno podrži "blokadersku, fantomsku listu".

On je u intervjuu Kuriru naveo da bi studenti predstavili listu da na njoj imaju "ljude od kredibiliteta", a da opozicioni akteri koji se od njih ne "otkače" neće politički preživeti. "(Uoči izbora u Negotinu i Mionici) očekujem veliku buku koju će da prave pre izbora i još veću kuknjavu posle. Mislim da će rezultat u brojkama da bude po njih pogubniji nego pre, a u korist one politike koju predvodi predsednik (Srbije Aleksandar) Vučić", naveo je Darko Glišić.
