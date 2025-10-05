Glišić: Očekujem najveće moguće nasilje 1. novembra, oni to vide kao poslednju šansu da spale ceo Novi Sad

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić ocenio je da će 30. novembra na lokalnim izborima u Negotini i Mionici liste studenata i opozicije imati još manje podrške nego na prethodnim, a da će stranke opozicije morati da biraju da li će da nestanu ukoliko bezuslovno podrži „blokadersku, fantomsku listu“.

On je u intervjuu Kuriru, jednom od prvih nakon što je izašao iz bolnice nakon moždanog udara, naveo da bi studenti predstavili listu da na njoj imaju „ljude od kredibiliteta“, a da opozicioni akteri koji se od njih ne „otkače“ neće politički preživeti. „(Uoči izbora u Negotinu i Mionici) očekujem veliku buku koju će da prave pre izbora i još veću kuknjavu posle. Mislim da će rezultat u brojkama da bude po njih pogubniji nego pre, a u korist one politike koju