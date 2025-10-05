Predata i proglašena lista SNS za lokalne izbore u Negotinu 30. novembra

Opštinska izborna komisija proglasila je listu "Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin!" za lokalne izbore u Negotinu koji će biti održani 30. novembra.

Kako se navodi na sajtu Republičke izborne komisije, predstavnici koalicije "Aleksandar Vučić - Najbolje za Negotin!" juče su u 14.11 časova predali blagovremenu i urednu izbornu listu sa 45 kandidata za odbornike Skupštine opštine Negotin i svu zakonom propisanu dokumentaciju koja je pravno valjana. Uz izbornu listu je podneto je 500 pravno valjanih pisanih izjava birača koji podržavaju tu listu, navodi se u rešenju koje je objavila Izborna komisija opštine