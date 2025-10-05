Vučević: Jajinci nisu samo mesto smrti, već i zaveta koji obavezuje na jedinstvo i slogu

Izaslanik i savetnik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević poručio je danas da se stradanje iz Drugog svetskog rata ne sme nikada i nikome ponoviti i poručio da Jajinci nisu samo mesto smrti, već i mesto zaveta koji obavezuje na slogu i jedinstvo.

Miloš Vučević je, obraćajući se na obeležavanju Dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Drugom svetskom ratu u Jajincima, rekao da su tako zverska stradanja moguća kada se izgubi država, mir, sloboda i nezavisnost. "To je, draga braćo i sestre, trebalo da učimo mlade generacije da bi shvatili vrednost i značaj države i njene slobode. Podele koje nameću spolja i koje se svode na blokade života, paralizovanje institucija i prezrenje sopstvenog naroda, uvodi