Vučević: Jajinci nisu samo mesto smrti, već i zaveta koji obavezuje na jedinstvo i slogu

NIN pre 5 sati  |  Tanjug
Vučević: Jajinci nisu samo mesto smrti, već i zaveta koji obavezuje na jedinstvo i slogu

Izaslanik i savetnik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević poručio je danas da se stradanje iz Drugog svetskog rata ne sme nikada i nikome ponoviti i poručio da Jajinci nisu samo mesto smrti, već i mesto zaveta koji obavezuje na slogu i jedinstvo.

Miloš Vučević je, obraćajući se na obeležavanju Dana sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Drugom svetskom ratu u Jajincima, rekao da su tako zverska stradanja moguća kada se izgubi država, mir, sloboda i nezavisnost. "To je, draga braćo i sestre, trebalo da učimo mlade generacije da bi shvatili vrednost i značaj države i njene slobode. Podele koje nameću spolja i koje se svode na blokade života, paralizovanje institucija i prezrenje sopstvenog naroda, uvodi
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Milivojević: Oni koji beže od pitanja novinara, vrlo brzo moraju da odgovaraju na pitanja tužioca

Milivojević: Oni koji beže od pitanja novinara, vrlo brzo moraju da odgovaraju na pitanja tužioca

N1 Info pre 28 minuta
Vlast ignoriše 5. oktobar i nove izveštaje o zvučnom topu: Kad traži odgovor, novinarku N1 gura obezbeđenje

Vlast ignoriše 5. oktobar i nove izveštaje o zvučnom topu: Kad traži odgovor, novinarku N1 gura obezbeđenje

N1 Info pre 48 minuta
Obeležen Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Jajincima

Obeležen Dan sećanja na stradanje Srba, Roma i Jevreja u Jajincima

RTV pre 2 sata
Zamenik predsednika Skupštine grada Beograda Igor Jovanović položio venac u Spomen-parku Jajinci

Zamenik predsednika Skupštine grada Beograda Igor Jovanović položio venac u Spomen-parku Jajinci

Telegraf pre 2 sata
Pogledajte kako je obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1 kada je pokušala da mu postavi pitanje VIDEO

Pogledajte kako je obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1 kada je pokušala da mu postavi pitanje VIDEO

Nova pre 4 sati
Obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1

Obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1

Nedeljnik pre 4 sati
(VIDEO) Obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1 kada je pokušala da mu postavi pitanje

(VIDEO) Obezbeđenje Miloša Vučevića odgurnulo novinarku N1 kada je pokušala da mu postavi pitanje

N1 Info pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Miloš VučevićJajinci

Društvo, najnovije vesti »

U Nišu šetnja u znak podrške sudijama i tužiocima koji rade pošteno i časno

U Nišu šetnja u znak podrške sudijama i tužiocima koji rade pošteno i časno

Danas pre 34 minuta
Malenom Savi Caniću potrebna je naša pomoć za svakodnevne terapije

Malenom Savi Caniću potrebna je naša pomoć za svakodnevne terapije

Danas pre 29 minuta
Grejete se na klimu? Ovako je najbolje da podesite temperaturu da uštedite struju

Grejete se na klimu? Ovako je najbolje da podesite temperaturu da uštedite struju

Danas pre 1 sat
Studenti DUNP negiraju da su pod uticajem partija

Studenti DUNP negiraju da su pod uticajem partija

Danas pre 1 sat
Šta će policajcu maska ako primenjuje zakon?

Šta će policajcu maska ako primenjuje zakon?

Danas pre 2 sata