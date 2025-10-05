„Paramilitarni kampovi konstanta u Srbiji“: BIA i policija morale da reaguju tek posle informacija iz inostranstva

Nova pre 2 sata  |  Autor: N1
Za samo tri dana krajem septembra u Srbiji uhapšeno je nekoliko pripadnika dve organizovane grupe, koji su se u paravojnim kampovima u našoj zemlji obučavali za delovanje na destabilizaciji situacije u Moldaviji, Francuskoj i Nemačkoj.

Zvaničnici u ovim državama navode da postoje opravdane sumnje da iza svega stoje ruske službe bezbednosti. Predrag Petrović, direktor istraživanja u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku, kaže da su ovakvi trening centri konstanta u Srbiji, te da je sada do hapšenja došlo jer su BIA i policija Srbije bile pritisnute informacijama i dokazima koje su im „servirane“ iz inostranstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova u nedelju, 26. septembra, saopštilo je da su
N1 Info pre 3 sata
