Sektor za vanredne situacije: Vatrogasci spasili deset osoba iz opština pod vanrednim stanjem

Nova pre 28 minuta
Vatrogasci-spasioci su evakuisali deset osoba u opštinama u centralnoj i jugoistočnoj Srbiji u kojima je proglašeno vanredno stanje zbog jakih padavina, izjavio je danas pomoćnik načelnika Uprave za Vatrogasne-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković.

On je za RTS naveo da su od početka oktobra zbog ekstremnih vremenskih uslova imali ukupno 24 intervencije, u kojima je učestvovalo 84 vatrogasaca-spasilaca sa 33 vozila i sedam pumpi. Milenković je kazao da su uglavnom u pitanju bila uklanjanja stabala koje su oborili snežni nanosi, pražnjenje vode iz poplavljenih podruma, ali i da su spasili grupu dece koja je, na ekskurziji, zbog snega ostala zaglavljena u delu planine Divčibare. Vanredno stanje trenutno je
