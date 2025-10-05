Rukometašice Radničkog slavile u „Jezeru“

Rukometašice Radničkog su u susretu 3. kola Super B rukometne lige savladale na svom parketu ekipu Loznice-Grad iz Loznice rezultatom 32:28 (16:12) i tako vezale i drugu uzastopnu pobedu u tekućem prvenstvu.

Nakon ove runde takmičenja, Kragujevčanke se nalaze na četvrtom mestu sa osvojena četiri boda. Duel sa Lozničankama je počeo standardno, u ritmu gol za gol sve do 6. minuta i rezultata 2:2, kada domaće igračice serijom 3:0 dolaze do osetne prednosti (5:2, 11. min). Iskusne gošće su imale spreman odgovor, smanjile na 5:4 no Radnički predvođen u tim trenucima nezaustavljivom Ninom Šindić u 17. minutu dolazi do, do tada maksimalnih 8:4. Uspele su gostujuće