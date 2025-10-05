Putin upozorio šta će se desiti ako Kijev dobije "tomahavk"; zašto je Ukrajini bilo teško da noćas obara rakete i dronove

RTS pre 6 minuta
Rat u Ukrajini – 1.320. dan.

Rat u Ukrajini – 1.320. dan. Rusija je tokom noći izvršila masovne vazdušne udare na više regiona, uključujući Kijev, Odesu, Zaporožje, Dnjepar i Lavov. U napadima je bilo poginulih i ranjenih, saopštio je Kijev. Predsednik Vladimir Putin izjavio je da bi isporuka američkih raketa "tomahavk" Kijevu uništila pozitivne trendove koji su se pojavili u odnosima između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.

Zašto je Ukrajini bilo teško da obara dronove i rakete Tokom napada na Ukrajinu, posebno na oblast Lavova, ruska vojska je lansirala raznovrsno oružje iz različitih pravaca, opkoljavajući region, saopštio je Jurij Ignat, šef komunikacija Komande vazduhoplovnih snaga. Prema njegovim rečima, Rusi su pokrenuli tipičan kombinovani napad, koristeći razne dronove i tipove raketa, uključujući rakete vazdušnog, morskog i kopnenog baziranja. Većinu raketa činile su
Uživo eksplozije u Kijevu, zaporožju i lavovu Masovni vazdušni udari na Ukrajinu (video)

