Blagojević bez osmeha na licu: "Na sve utiču ovi prekidi, najvažnije je da smo pobedili"

Pobedio je Partizan Vojvodinu 1:0 u derbiju 11. kola Super lige Srbije, ali gledaocima nije ostao najbolji ukus u ustima posle meča.

Brojni prekidi, tenzija, koškanje igrača na terenu, crveni kartoni za goste, meč koji je trajao skoro tri sata na kraju je dočekala otprilike trećina publike sa početka utakmice. Srđan Blagojević je izneo svoje utiske, a počeo je od fudbala. "Najvažnije je da smo pobedom protiv, moram priznati, jako dobre Vojvodine doneli dodatno slavlje našim navijačima posle ove utakmice. Utakmica sama po sebi bila je dosta istrzanа iz raznoraznih okolnosti, pre svega zbog toga
