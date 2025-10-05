Milošević ulepšao spektakl

Partizan savladao Vojvodinu i na najbolji način proslavio 80. rođendan, Tanjga pocrveneo u 27. minutu

Partizan je savladao Vojvodinu u derbiju 11. kola Super lige i na najbolji način prolsavio 80. rođendan. Zbog pet prekida utakmicaca je trajala preko dva i po sata i dva tima nisu mogla da pruže utakmicu dostojnu derbija. Crno-beli do vođdtva, a kasnije se ispostavilo i pobede došli golom Jovana Miloševića iz jedanaesterca, dok je za goste iz Novog Sada utakmica bila završena u 27. minutu kad je Siniša Tanjga dobio crveni karton. Gosti su prvi zapretili posle