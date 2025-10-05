Milošević ulepšao spektakl

Sportski žurnal pre 54 minuta
Milošević ulepšao spektakl

Partizan savladao Vojvodinu i na najbolji način proslavio 80. rođendan, Tanjga pocrveneo u 27. minutu

Partizan je savladao Vojvodinu u derbiju 11. kola Super lige i na najbolji način prolsavio 80. rođendan. Zbog pet prekida utakmicaca je trajala preko dva i po sata i dva tima nisu mogla da pruže utakmicu dostojnu derbija. Crno-beli do vođdtva, a kasnije se ispostavilo i pobede došli golom Jovana Miloševića iz jedanaesterca, dok je za goste iz Novog Sada utakmica bila završena u 27. minutu kad je Siniša Tanjga dobio crveni karton. Gosti su prvi zapretili posle
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Blagojević bez osmeha na licu: "Na sve utiču ovi prekidi, najvažnije je da smo pobedili"

Blagojević bez osmeha na licu: "Na sve utiču ovi prekidi, najvažnije je da smo pobedili"

Sportske.net pre 6 sati
Blagojević posle Vojvodine: Dužim putem smo stigli do trijumfa na proslavi 80. rođendana

Blagojević posle Vojvodine: Dužim putem smo stigli do trijumfa na proslavi 80. rođendana

Euronews pre 6 sati
Tanjga oštrih reči prokomentarisao proslavu 80 godina postojanja Partizana: O fudbalu ovde nema šta da se priča

Tanjga oštrih reči prokomentarisao proslavu 80 godina postojanja Partizana: O fudbalu ovde nema šta da se priča

Euronews pre 6 sati
"Trajalo je, ostali smo duže, teško je analizirati": Srđan Blagojević o pobedi Partizana protiv Vojvodine

"Trajalo je, ostali smo duže, teško je analizirati": Srđan Blagojević o pobedi Partizana protiv Vojvodine

Mondo pre 6 sati
Tanjga: Čitava utakmica je laž, o fudbalu ne može da se priča

Tanjga: Čitava utakmica je laž, o fudbalu ne može da se priča

Politika pre 6 sati
Blagojević stao pred novinare posle Vojvodine, imao je i poruku za navijače: ""Hajde da zajedno..."

Blagojević stao pred novinare posle Vojvodine, imao je i poruku za navijače: ""Hajde da zajedno..."

Telegraf pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanVojvodinaNovi SadTrajalTrayal

Sport, najnovije vesti »

Srpski šampion leči rani od porta u Kruševcu: Evo gde uživo možete gledati prenos meča Napredak - Crvena zvezda!

Srpski šampion leči rani od porta u Kruševcu: Evo gde uživo možete gledati prenos meča Napredak - Crvena zvezda!

Kurir pre 44 minuta
Linta: Agresivno i energično! Vulićević: Glava mora da bude uključena

Linta: Agresivno i energično! Vulićević: Glava mora da bude uključena

Sportski žurnal pre 9 minuta
Milošević ulepšao spektakl

Milošević ulepšao spektakl

Sportski žurnal pre 54 minuta
Barselona u frci pred El Klasiko: Lamin Jamal propušta Real Madrid?

Barselona u frci pred El Klasiko: Lamin Jamal propušta Real Madrid?

Kurir pre 44 minuta
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Napredak - Crvena zvezda u 11. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Napredak - Crvena zvezda u 11. kolu Superlige Srbije

Telegraf pre 13 minuta