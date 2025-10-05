Penal i dva gola za minut, crveni karton: Zemun razbio Voždovac posle ludnice u derbiju za 1. mesto pls

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Penal i dva gola za minut, crveni karton: Zemun razbio Voždovac posle ludnice u derbiju za 1. mesto pls

Odigran je jesenji derbi Prve lige Srbije, a posle mnogo izbuđenja, golova i kartona, Zemun je na svom terenu protiv Vođdovca slavio sa 3:1 u meču 12. kola.

Pre ovog meča Zemunci su držali prvo mesto, bez poraza, sa 25 bodova, a upravo je Voždovac glavni pretendent na prvo mesto i pre ovog duela imao je samo dva boda zaostatka za liderom. Tako, sve ovo garantovalo je odličan meč. I tako je i bilo. Od starta susreta, domaći tim je krenuo žestoko i borbeno, pa su u 1. am onda i 2. minutu Kadijević i Rošević dobili po žuti karton, zbog preoštre igre. Kako je meč odmicao Zemun je igrao sve agresivnije, pa su u 9. minutu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Međuopštinska liga FSJO – rezultati 8. kola i tabela

Međuopštinska liga FSJO – rezultati 8. kola i tabela

Sportska strana juga pre 53 minuta
Zona Jug – rezultati 8. kola i tabela

Zona Jug – rezultati 8. kola i tabela

Sportska strana juga pre 1 sat
Jablanička okružna liga – rezultati 8. kola i tabele obe grupe

Jablanička okružna liga – rezultati 8. kola i tabele obe grupe

Sportska strana juga pre 57 minuta
Srpska liga Istok – rezultati 8. kola i tabela

Srpska liga Istok – rezultati 8. kola i tabela

Sportska strana juga pre 1 sat
Zvezda pobedila Monpelje, ali ostala bez grupne faze Lige Evrope

Zvezda pobedila Monpelje, ali ostala bez grupne faze Lige Evrope

Euronews pre 2 sata
Kakav malerozan košarkaš! Ponovo se povredio!

Kakav malerozan košarkaš! Ponovo se povredio!

Kurir pre 2 sata
Povredio se u Beogradu: Košarkaš Olimpije Milano van terena minimum tri sedmice

Povredio se u Beogradu: Košarkaš Olimpije Milano van terena minimum tri sedmice

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

derbiZemun

Beograd, najnovije vesti »

Međuopštinska liga FSJO – rezultati 8. kola i tabela

Međuopštinska liga FSJO – rezultati 8. kola i tabela

Sportska strana juga pre 53 minuta
Zona Jug – rezultati 8. kola i tabela

Zona Jug – rezultati 8. kola i tabela

Sportska strana juga pre 1 sat
Jablanička okružna liga – rezultati 8. kola i tabele obe grupe

Jablanička okružna liga – rezultati 8. kola i tabele obe grupe

Sportska strana juga pre 57 minuta
Delovi nekadašnjeg stuba Crkve Svetog Marka – umetnička kompozicija

Delovi nekadašnjeg stuba Crkve Svetog Marka – umetnička kompozicija

Politika pre 1 sat
Penal i dva gola za minut, crveni karton: Zemun razbio Voždovac posle ludnice u derbiju za 1. mesto pls

Penal i dva gola za minut, crveni karton: Zemun razbio Voždovac posle ludnice u derbiju za 1. mesto pls

Telegraf pre 1 sat